Мората после 1:2 от Японии: «Постараемся, чтобы такого больше не было, иначе придется ехать домой»
Альваро Мората оценил поражение сборной Испании от Японии (1:2) и выход в плей-офф ЧМ-2022.
«Это футбол, и это было невероятно! Главное – мы вышли в следующий раунд. Вот об этом нужно думать, а также проанализировать игру.
Почти во всех чемпионатах мира, что я смотрел, все команды проходили через сложные моменты. Через это нужно пройти, но вы должны продолжать верить в нас.
С завтрашнего дня начнем фокусироваться на плей-офф и постараемся сделать так, чтобы такого [поражения] больше не было, иначе нам придется ехать домой», – сказал форвард сборной Испании.
В 1/8 финала Испания сыграет с Марокко.
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