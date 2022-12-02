Мората после 1:2 от Японии: «Постараемся, чтобы такого больше не было, иначе придется ехать домой»

оценил поражение сборной Испании от (1:2) и выход в плей-офф .

«Это футбол, и это было невероятно! Главное – мы вышли в следующий раунд. Вот об этом нужно думать, а также проанализировать игру.

Почти во всех чемпионатах мира, что я смотрел, все команды проходили через сложные моменты. Через это нужно пройти, но вы должны продолжать верить в нас.

С завтрашнего дня начнем фокусироваться на плей-офф и постараемся сделать так, чтобы такого [поражения] больше не было, иначе нам придется ехать домой», – сказал форвард сборной .

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