Левандовски о дисквалификации в Ла Лиге: «Слишком длительная, жест был направлен скамейке запасных. Апелляцию удовлетворят, надеюсь»

прокомментировал дисквалификацию на три матча в .

Напомним, нападающий «Барселоны» был удален в матче против «Осасуны» (2:1), получив две желтые карточки к 30-й минуте. Уходя в подтрибунное помещение, он жестикулировал в адрес судьи .

Форварда дисквалифицировали на один матч за удаление, а еще на два – за неуважение к арбитру.

«Слишком длительная дисквалификация, на мой взгляд. Жест был направлен не судье, а скамейке запасных. Надеюсь, апелляция будет удовлетворена», – сказал Левандовски.