Лапорта о дисквалификации Левандовского: «Притянув все правила, они добились трех матчей бана. Это неправильно, там должна быть одна игра в лучшем случае»

прокомментировал дисквалификацию Роберта Левандовского в .

«Не было никакого смысла дисквалифицировать Левандовского на три матча. Думаю, это должна была быть в лучшем случае одна игра.

Хорошо, притянув все возможные правила, они добились трехматчевой дисквалификации, но давайте посмотрим, что можно сделать. Мы очень расстроены, и это решение комиссии кажется нам неправильным», – сказал президент «Барселоны».

был дисквалифицирован на три матча в Ла Лиге за поведение в игре против «Осасуны». Нападающий «Барселоны» был удален с поля в первом тайме, а затем, уходя в подтрибунное помещение, коснулся носа, смотря на судью.