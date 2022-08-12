Аспиликуэта об отказе «Барсе»: «Челси» – мой дом. Никогда не принял бы эгоистичное решение»

рассказал, почему остался в , несмотря на желание уйти.

«Я всегда сохранял приверженность клубу. Так было с моего первого дня здесь. Это мой дом, и я никогда не принял бы эгоистичное решение.

После клубного чемпионата мира я поделился чувствами [о желании уйти]. Решение никогда не зависело от контракта или зарплаты. Я поделился чувствами, а потом все изменилось в связи со сменой владельца и введением санкций.

Я своими силами справлялся с этой ситуацией. Мы [с новыми владельцами] честно разговаривали, и я очень горд быть капитаном «Челси». Я с воодушевлением смотрю на предстоящие сезоны. Я решил, что будет лучше для всех, если я останусь», – сказал защитник «Челси».

Аспиликуэта выступает за лондонский клуб с 2012 года. Этим летом его могла подписать , но игрок отказался от трансфера и продлил контракт с «Челси» до 2024 года.