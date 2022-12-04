Стерлинг не сыграет с Сенегалом в 1/8 финала ЧМ-2022 по семейным обстоятельствам
Рахим Стерлинг пропустит матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала.
В сборной Англии сообщили, что 27-летний полузащитник будет отсутствовать в связи с семейными обстоятельствами.
Стерлинг выходил в старте в двух первых матчах на ЧМ-2022. Матч 3-го тура группового этапа с Уэльсом (3:0) он провел в запасе.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Сенегал. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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