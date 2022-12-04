Стерлинг не сыграет с Сенегалом в 1/8 финала ЧМ-2022 по семейным обстоятельствам

пропустит матч 1/8 финала против .

В сборной сообщили, что 27-летний полузащитник будет отсутствовать в связи с семейными обстоятельствами.

Стерлинг выходил в старте в двух первых матчах на ЧМ-2022. Матч 3-го тура группового этапа с Уэльсом (3:0) он провел в запасе.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Сенегал. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ