Левандовски может сыграть на ЧМ-2026: «Насчет физической готовности я не переживаю»
Форвард Роберт Левандовски не исключил участия на ЧМ-2026, когда ему будет почти 38 лет.
«Насчет физической готовности я не переживаю.
Но есть много факторов, которые могут повлиять на решение: вещи, которые окружают футбол, то, испытываете ли вы страсть, счастливы ли вы.
В совокупности все это может повлиять на то, будут ли еще матчи на ЧМ», – сказал нападающий «Барселоны».
У Левандовского два гола (один – с пенальти) и ассист в 7 матчах на чемпионатах мира
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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