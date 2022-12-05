Левандовски может сыграть на ЧМ-2026: «Насчет физической готовности я не переживаю»

Форвард Роберт Левандовски не исключил участия на , когда ему будет почти 38 лет.

«Насчет физической готовности я не переживаю.

Но есть много факторов, которые могут повлиять на решение: вещи, которые окружают футбол, то, испытываете ли вы страсть, счастливы ли вы.

В совокупности все это может повлиять на то, будут ли еще матчи на ЧМ», – сказал нападающий «Барселоны».

У Левандовского два гола (один – с пенальти) и ассист в 7 матчах на чемпионатах мира

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ