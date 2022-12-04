Дешам о цепочке Кунде: «Это запрещено, думал он снимет, но нет. Игрокам нельзя носить браслеты, часы и солнцезащитные очки»

высказался о том, что играл в цепочке.

На 42-й минуте матча 1/8 финала с Польшей (3:1) защитника сборной Франции заставили снять цепочку. При этом футболисту не показали желтую карточку.

«Я сказал ему: «Тебе повезло, что ты не передо мной, иначе...». Судья говорил нам, что игрокам не разрешается носить браслеты или цепочки.

Им также нельзя носить часы или солнцезащитные очки. Это запрещено. Я думал, что он его снимет, но, видимо, это было не так, это наша вина», – сказал тренер сборной Франции.

Игрока Франции заставили снять цепочки – они запрещены. Кстати, а почему?

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