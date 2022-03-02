«Баварии» интересен Фримпонг из «Байера». Трансфер защитника оценивается в 30 млн евро

интересуется правым защитником Джереми Фримпонгом.

Мюнхенский клуб видит в 21-летнем нидерландце альтернативу , который в следующем сезоне, вероятно, будет играть в центре обороны.

В шорт-лист «Баварии» также входят Ридле Баку («Вольфсбург») и («Барселона»).

По данным Sport1.de, трансфер Фримпонга обойдется не менее чем в 30 млн евро.

За защитником следит и дортмундская , а также английские и испанские топ-клубы.

В 23 матчах сезона Бундеслиги на счету Фримпонга 1 гол и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.