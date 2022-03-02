«Баварии» интересен Фримпонг из «Байера». Трансфер защитника оценивается в 30 млн евро

«Бавария» интересуется правым защитником «Байера» Джереми Фримпонгом.
Мюнхенский клуб видит в 21-летнем нидерландце альтернативу Бенжамену Павару, который в следующем сезоне, вероятно, будет играть в центре обороны.
В шорт-лист «Баварии» также входят Ридле Баку («Вольфсбург») и Серджиньо Дест («Барселона»).
По данным Sport1.de, трансфер Фримпонга обойдется не менее чем в 30 млн евро.
За защитником следит и дортмундская «Боруссия», а также английские и испанские топ-клубы.
В 23 матчах сезона Бундеслиги на счету Фримпонга 1 гол и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.