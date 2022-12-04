Мусиала о вылете Германии с ЧМ-2022: «Мы ставили более высокие цели. Трудно подобрать слова»

прокомментировал вылет сборной Германии с .

Германия заняла третье место в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой и не вышла в плей-офф чемпионата мира на втором турнире подряд.

«На данный момент мне все еще трудно подобрать нужные слова. Этот чемпионат мира должен был стать для нас чем-то большим, мы ставили перед собой гораздо более высокие цели. Определенно! Разочарование сейчас велико.

Я переварю этот опыт в ближайшие недели и использую его, чтобы извлечь из него уроки. В 2023 году буду биться с огромной мотивацией. Большое спасибо за поддержку и сообщения – это очень много значит для меня», – написал хавбек сборной и «Баварии».

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