Лаутаро Мартинес о поражении Аргентины: «Пора отдохнуть и подумать о будущем. Позитивнее!»

отреагировал на поражение в матче против (1:2).

«Не тот результат, которого мы хотели. Пора отдохнуть и подумать о том, что ждет нас дальше.

Позитивнее! Верю в эту команду», – написал нападающий и сборной Аргентины в соцсетях, выделив слово «позитивнее» заглавными буквами.

Следующий матч сборной состоится в субботу, 26 ноября. Подопечные Лионеля Скалони сыграют со сборной Мексики.