Лаутаро Мартинес о поражении Аргентины: «Пора отдохнуть и подумать о будущем. Позитивнее!»
Лаутаро Мартинес отреагировал на поражение в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (1:2).
«Не тот результат, которого мы хотели. Пора отдохнуть и подумать о том, что ждет нас дальше.
Позитивнее! Верю в эту команду», – написал нападающий «Интера» и сборной Аргентины в соцсетях, выделив слово «позитивнее» заглавными буквами.
Следующий матч сборной Аргентины состоится в субботу, 26 ноября. Подопечные Лионеля Скалони сыграют со сборной Мексики.
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