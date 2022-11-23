Лаутаро Мартинес о поражении Аргентины: «Пора отдохнуть и подумать о будущем. Позитивнее!»

Теги Интер серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2022 соцсети Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес отреагировал на поражение в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (1:2).

«Не тот результат, которого мы хотели. Пора отдохнуть и подумать о том, что ждет нас дальше.

Позитивнее! Верю в эту команду», – написал нападающий «Интера» и сборной Аргентины в соцсетях, выделив слово «позитивнее» заглавными буквами.

Следующий матч сборной Аргентины состоится в субботу, 26 ноября. Подопечные Лионеля Скалони сыграют со сборной Мексики.

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