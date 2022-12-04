Стоунз считает, что Кейн не хуже Холанда: «Оба невероятны. Харри великолепный командный игрок и скоро забьет на ЧМ»

высоко отозвался о форварде сборной Англии Харри Кейне.

– Кейн так же хорош, как Холанд?

– Однозначно. Эрлинг для нашей лиги человек новый, а Харри уже давно играет в ней. Они оба невероятны, невероятны по-своему. Харри для меня всегда был потрясающим игроком и партнером.

[Насчет Кейна] есть вещи, о которых практически не говорят – умение выбрать позицию, игра головой на угловых, что высоко ценится нами, защитниками, лидерские и человеческие качества, а также умение порой настоять на своем и переубедить.

Он великолепный командный игрок и, я уверен, скоро забьет [на чемпионате мира], – сказал защитник сборной Англии и .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ