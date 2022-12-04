Стоунз считает, что Кейн не хуже Холанда: «Оба невероятны. Харри великолепный командный игрок и скоро забьет на ЧМ»
Джон Стоунз высоко отозвался о форварде сборной Англии Харри Кейне.
– Кейн так же хорош, как Холанд?
– Однозначно. Эрлинг для нашей лиги человек новый, а Харри уже давно играет в ней. Они оба невероятны, невероятны по-своему. Харри для меня всегда был потрясающим игроком и партнером.
[Насчет Кейна] есть вещи, о которых практически не говорят – умение выбрать позицию, игра головой на угловых, что высоко ценится нами, защитниками, лидерские и человеческие качества, а также умение порой настоять на своем и переубедить.
Он великолепный командный игрок и, я уверен, скоро забьет [на чемпионате мира], – сказал защитник сборной Англии и «Манчестер Сити».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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