Габулов считает, что уровень РПЛ сильно упал: «Оренбург» на 7-м месте. Если бы «Урал» играл с начала в свою силу, тоже был бы гораздо выше»
Владимир Габулов оценил уровень Мир РПЛ.
«Сложно выделить какую-то команду, потому что уровень чемпионата очень сильно упал. «Спартак» на втором месте, но эта команда способна на большее, поэтому особо не удивляет.
«Оренбург»? В силу того, что уровень чемпионата очень сильно упал, «Оренбург» находится на 7-м месте. Если бы «Урал» начал играть с начала чемпионата в свою силу, то тоже находился бы гораздо выше», — сказал экс-вратарь сборной России.
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