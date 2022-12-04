Габулов считает, что уровень РПЛ сильно упал: «Оренбург» на 7-м месте. Если бы «Урал» играл с начала в свою силу, тоже был бы гораздо выше»

оценил уровень Мир .

«Сложно выделить какую-то команду, потому что уровень чемпионата очень сильно упал. «Спартак» на втором месте, но эта команда способна на большее, поэтому особо не удивляет.

«Оренбург»? В силу того, что уровень чемпионата очень сильно упал, находится на 7-м месте. Если бы начал играть с начала чемпионата в свою силу, то тоже находился бы гораздо выше», — сказал экс-вратарь сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ