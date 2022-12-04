Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре с Австралией (2:1) на .

«Я очень рад, что достигнута еще одна цель, сделан еще один шаг на пути к нашей главной цели.

Времени на отдых у нас было мало, и это вызывало опасения, потому что было понятно, что в матче будет много борьбы. Мы сумели открыть счет, забить второй мяч и взять игру под контроль. Соперник тоже забил и усложнил нам жизнь в конце игры, но это естественно для чемпионата мира.

Ощущения невероятные, и здорово делить этот момент с болельщиками. Мы знаем, на что они пошли ради того, чтобы приехать сюда. Идущая от них энергетика невероятна.

Я сегодня узнал, что провел тысячный матч в карьере. Я живу моментом и наслаждаюсь тем, через что мы сейчас проходим. Я рад, что мы в четвертьфинале», – сказал Месси.

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