Месси признан игроком матча с Австралией. Он получил приз в 8-й раз – это рекорд ЧМ
Лионель Месси получил приз за игру против сборной Австралии на ЧМ-2022.
В матче 1/8 финала форвард Аргентины отметился голом на 35-й минуте. Всего он нанес шесть ударов (два – в створ), отдал 52 точных паса (всего – 58), совершил одну удачную обводку (при двух попытках) и один раз отобрал мяч у соперника.
Теперь у Месси 8 наград лучшему игроку матча на чемпионатах мира. Это лучший результат с 2002 года, когда была введена подобная практика.
Капитан сборной Аргентины на ЧМ-2022 отметился тремя голами и одним результативным пасом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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