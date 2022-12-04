Месси признан игроком матча с Австралией. Он получил приз в 8-й раз – это рекорд ЧМ

Лионель Месси получил приз за игру против сборной на ЧМ-2022.

В матче 1/8 финала форвард Аргентины отметился голом на 35-й минуте. Всего он нанес шесть ударов (два – в створ), отдал 52 точных паса (всего – 58), совершил одну удачную обводку (при двух попытках) и один раз отобрал мяч у соперника.

Теперь у Месси 8 наград лучшему игроку матча на чемпионатах мира. Это лучший результат с 2002 года, когда была введена подобная практика.

Капитан сборной на отметился тремя голами и одним результативным пасом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ