Месси о 2:1 с Австралией: «Аргентина контролировала игру. Проблем не было, не считая сэйва Мартинеса»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Австралии по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Форвард Лионель Месси подвел итоги матча Аргентины с Австралией (2:1) на ЧМ-2022.

«Мы контролировали игру и могли заранее снять все вопросы. Думаю, не считая последнего сэйва Мартинеса, у нас особых проблем не было.

В этом матче было много борьбы. Я очень рад, что мы выиграли и сделали еще один шаг вперед», – сказал футболист «ПСЖ».

На 7-й добавленной ко второму тайму минуте 18-летний форвард Гаранг Куол нанес первый и единственный удар Австралии в створ, который отразил голкипера аргентинцев Эмилиано Мартинес.

У Австралии 1 удар в створ Аргентины – на 97-й минуте. Энцо забил в свои ворота на 77-й

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