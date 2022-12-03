Аргентина — Австралия — 2:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 03.12.2022

3 декабря прошел матч ⅛ финала Чемпионата мира по футболу Аргентина – Австралия. Игра прошла в Аль-Райяне на поле стадиона «Ахмед бин Али». В четвертьфинал прошла Аргентина. Аргентинцы победили 2:1. В первом тайме отличился Лионель Месси. Во втором тайме за Аргентину забил Хулиан Альварес. В составе Австралии голевой удар на счету Крейга Гудвина. Мяч рикошетом от Энцо Фернандеса отправился в сетку ворот. В ¼ финала Аргентина сыграет с Нидерландами. Для Месси гол стал первым в плей-офф ЧМ.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Стартовые 10 минут прошли без опасных моментов. С первых минут команды боролись за преимущество. Аргентина больше контролировала мяч. Игроки Австралии действовали достаточно жестко в борьбе с аргентинцами. Следующие десять минут сценарий матча не изменился. Австралийцы стали периодически поднимать линию прессинга, что привело к двум прорывам в штрафную Аргентины.

На 24 минуте австралийцы заработали первый угловой. Розыгрыш стандартного положения ни к чему не привел. К 30 минуте Австралия постепенно перехватила инициативу. У Аргентины пропали атаки. Австралийцы больше владели мячом.

На 35 минуте Аргентина вышла вперед. Аргентинцы заработали штрафной. Лионель Месси пробил в створ ворот. Голкипер отбил мяч, но первыми на подборе были аргентинцы. После отыгрыша на границе штрафной Месси получил мяч и пробил в дальний нижний угол. После гола опасных моментов не было. В концовке тайма аргентинцы больше владели мячом, но в основном в центре поля.

На старте второго тайма аргентинцы стали активнее использовать быстрые фланговые атаки. На 50-й минуте это привело к удару Месси с линии штрафной. Это второй удар в створ в матче. Спустя 7 минут Аргентина наказала Австралию за розыгрыш мяча у своих ворот. Голкипер разыграл мяч с защитником и под прессингом Де Пауля допустил ошибку. Мяч подхватил Альварес и отправил его в сетку пустых ворот.

После второго гола команды провели ряд замен. Австралия не перестала прессинговать и на 77 минуте команда отыграла один мяч. Гудвин первым подобрал отскок за пределами штрафной площади и в одно касание пробил. Мяч рикошетом от Фернандеса полетел в дальний угол ворот. В итоге мяч записали на защитника аргентинской команды. На 81 минуте австралийцы были близки ко второму голу. Бехич ворвался в штрафную, но мяч после удара отправился выше ворот. Розыгрыш углового привел к дальнему, но не опасному удару. К концу второго тайма команды обменялись опасными атаками.

К основному времени было добавлено 7 минут. В компенсированное время дважды мог забить Мартинес. Оба раза выручил голкипер. Еще один момент был у Месси, но мяч после удара пролетел рядом с крестовиной. На последних секундах матча Мартинес спас Аргентину от дополнительного времени. Голкипер парировал удар Куола с линии вратарской.

Видеообзор матча Аргентина – Австралия