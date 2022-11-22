Во сколько играют Сборная Англии – Сборная Сенегала, ЧМ-2022, 4 декабря, время начала матча

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В воскресенье, 4 декабря, сыграют сборная Англии и сборная Сенегала в 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

  • Игра пройдет на стадионе «стадион Аль-Байт».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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