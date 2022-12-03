Дзюба болеет за Португалию на ЧМ-2022: «Не изменяю сердцу. Но думаю, что Франция пройдет дальше»

Теги Артем Дзюба Сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2022 Футбол

Артем Дзюба поддерживает сборную Португалии на ЧМ-2022.

«Я симпатизирую Португалии, но думаю, что Франция пройдет дальше. Я не изменяю своему сердцу, Португалия», – сказал Дзюба в эфире ютуб-канала «Площадка».

Напомним, Португалия в 1/8 финала сыграет со Швейцарией, Франция сыграет с Польшей.

Если португальцы пройдут дальше, то сыграют с победителем пары Марокко – Испания. 

Франция в случае победы над Польшей сыграет с кем-то из пары Англия – Сенегал. Франция и Португалия могут встретиться в полуфинале.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные