Дзюба болеет за Португалию на ЧМ-2022: «Не изменяю сердцу. Но думаю, что Франция пройдет дальше»

поддерживает сборную Португалии на .

«Я симпатизирую , но думаю, что пройдет дальше. Я не изменяю своему сердцу, Португалия», – сказал Дзюба в эфире ютуб-канала «Площадка».

Напомним, Португалия в 1/8 финала сыграет со Швейцарией, Франция сыграет с Польшей.

Если португальцы пройдут дальше, то сыграют с победителем пары Марокко – Испания.

Франция в случае победы над Польшей сыграет с кем-то из пары Англия – Сенегал. Франция и Португалия могут встретиться в полуфинале.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ