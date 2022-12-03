Дзюба болеет за Португалию на ЧМ-2022: «Не изменяю сердцу. Но думаю, что Франция пройдет дальше»
Артем Дзюба поддерживает сборную Португалии на ЧМ-2022.
«Я симпатизирую Португалии, но думаю, что Франция пройдет дальше. Я не изменяю своему сердцу, Португалия», – сказал Дзюба в эфире ютуб-канала «Площадка».
Напомним, Португалия в 1/8 финала сыграет со Швейцарией, Франция сыграет с Польшей.
Если португальцы пройдут дальше, то сыграют с победителем пары Марокко – Испания.
Франция в случае победы над Польшей сыграет с кем-то из пары Англия – Сенегал. Франция и Португалия могут встретиться в полуфинале.
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