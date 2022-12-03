Федерацию футбола Франции оштрафовали из-за отказа дать интервью.

На ЧМ-2022 нападающий французов дважды признавался лучшим игроком матча – в играх против Австралии (4:1) и Дании (2:1). Оба раза игрок отказывался дать обязательное интервью после получения награды.

Причиной этому стал тот факт, что вручение приза спонсируется компанией Budweiser, а Килиан не хочет рекламировать марку алкогольного напитка, сообщает Ouest France со ссылкой на L’Equipe.

После первого отказа Мбаппе от интервью FFF получила устное предупреждение. Во втором случае Федерацию футбола оштрафовали на 10 200 евро.

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