У Австралии нет ударов в створ в 1-м тайме, у Аргентины один – гол Месси

Теги Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Сборная Австралии по футболу Грэм Арнолд ЧМ-2022 Футбол

Сборная Австралии ни разу не пробила в створ ворот Аргентины в первом тайме.

Всего за первую половину игры 1/8 финала ЧМ-2022 у команды Грэма Арнолда один удар.

Аргентинцам до перерыва удалось пробить дважды. Единственное попадание в створ стало результативным – голом на 35-й минуте отметился форвард Лионель Месси.

Аргентина – Австралия. 1:0 – Месси открыл счет. Онлайн-трансляция

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные