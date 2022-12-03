У Австралии нет ударов в створ в 1-м тайме, у Аргентины один – гол Месси

ни разу не пробила в створ ворот Аргентины в первом тайме.

Всего за первую половину игры 1/8 финала у команды Грэма Арнолда один удар.

Аргентинцам до перерыва удалось пробить дважды. Единственное попадание в створ стало результативным – голом на 35-й минуте отметился форвард .

Аргентина – Австралия. 1:0 – Месси открыл счет. Онлайн-трансляция

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ