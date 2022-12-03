Нидерланды 20 матчей не уступают командам не из Европы на ЧМ в основное время. В 1/4 они сыграют с Аргентиной или Австралией
Сборная Нидерландов в последний раз проигрывала на ЧМ сопернику не из Европы 28 лет назад.
Сегодня команда Луи ван Гала победила США (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022 года.
После четвертьфинальной игры ЧМ-1994, завершившейся победой Бразилии (2:3), Нидерланды на чемпионатах мира добились 14 побед в матчах со сборными не из Европы, а также 6 раз сыграли вничью (здесь учитываются также проигранные по пенальти матчи).
Далее они встретятся с победителем пары Аргентина – Австралия.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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