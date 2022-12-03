У ван Гала за 11 матчей на ЧМ нет поражений в основное время. Нидерланды проиграли лишь Аргентине по пенальти в 2014-м

Теги сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2014 ЧМ-2022 Футбол

Сборная Нидерландов при Луи ван Гале ни разу не проиграла на ЧМ в основное время.

Сегодня европейская команда победила США (3:1) на ЧМ-2022.

Ван Гал тренировал сборную с 2012 по 2014 год, а нынешний цикл начался в августе 2021 года. За это время Нидерланды провели на чемпионатах мира 11 матчей и только в одном потерпели поражение – по пенальти от Аргентины в полуфинале турнира 2014 года.

В 1/4 финала ЧМ-2022 нидерландцы встретятся или с Аргентиной, или с Австралией.

Ван Гал не проигрывает после камбэка в Нидерланды – уже 19 матчей. Закончит ЧМ непобедимым?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные