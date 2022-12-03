Нидерланды не проигрывают 19 матчей после возвращения ван Гала – 14 побед, 5 ничьих

Сборная Нидерландов продлила серию без поражений при Луи ван Гале до 19 матчей.

Сегодня команда ван Гала обыграла (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

В последний раз нидерландцы проигрывали 27 июня 2021 года – Чехии (0:2). В августе того года ван Гал вернулся на должность главного тренера, и с тех пор у сборной 14 побед и 5 ничьих.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Нидерланды встретятся с победителем пары Аргентина – Австралия.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ