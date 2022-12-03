У Теллеса выявлен частичный разрыв коллатеральной связки и частичное повреждение крестообразной связки. Защитник начал лечение в сборной Бразилии

Стал известен характер травмы .

Защитник сборной получил травму в матче против Камеруна в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (0:1). Ранее появилась информация о том, что Теллес больше не сможет сыграть на турнире.

сообщила, что у игрока диагностирован частичный разрыв внутренней коллатеральной связки, а также частичное повреждение задней крестообразной связки правого колена.

Теллес начал консервативное лечение в расположении сборной. Вскоре он вернется в клуб.

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