Марокканцы заменили вратаря перед матчем с Бельгией. Буну попал в старт и пел гимн, но в воротах играет Мохамеди

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Сборная Марокко заменила вратаря перед началом матча с Бельгией.

Яссин Буну, представляющий «Севилью», попал в стартовый состав национальной команда на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 (0:0, первый тайм). Он вместе с остальными игроками марокканской команды пел гимн перед началом игры.

Однако после этого место в воротах занял Мунир Мохамеди из «Аль-Вахды». Официальная причина этой замены неизвестна. Согласно самой распространенной версии, Буну получил повреждение в последний момент. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия – Марокко. 

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