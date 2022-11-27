Марокканцы заменили вратаря перед матчем с Бельгией. Буну попал в старт и пел гимн, но в воротах играет Мохамеди

заменила вратаря перед началом матча с Бельгией.

, представляющий «Севилью», попал в стартовый состав национальной команда на матч 2-го тура группового этапа (0:0, первый тайм). Он вместе с остальными игроками марокканской команды пел гимн перед началом игры.

Однако после этого место в воротах занял Мунир Мохамеди из . Официальная причина этой замены неизвестна. Согласно самой распространенной версии, Буну получил повреждение в последний момент.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – Марокко.