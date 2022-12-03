Михаил Игнатов: «При нагрузках с детства дышу ртом, чтобы быстрее восстанавливаться, а комментаторы говорят, что я поднаелся и выбился из сил»

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Михаил Игнатов рассказал об особенностях своего дыхания.

«Знаю, что периодически всплывает история с моим дыханием. При нагрузках я с детства дышу ртом, таким образом через организм проходит больше кислорода, и он быстрее восстанавливается. Есть у меня такая особенность от природы.

И вот меня показывают в трансляции во время паузы в игре: крупным планом, рот широко раскрыт... Комментатор говорит что-то типа: да-а, Миша Игнатов поднаелся, смотрите, как тяжело дышит. Забавно.

Но ведь в тот момент у меня полно сил, мы носимся и куражимся в контратаках! Если меня меняют после «тяжелого дыхания», то обычный зритель так и рассуждает: ну вот, Игнатов выбился из сил, его и заменили.

Это к вопросу о том, какие стереотипы существуют около профессионального футбола. Никаких обид, просто разъяснение.

Станет намного лучше, когда у болельщиков и комментаторов будет больше цифр и данных по прошедшим играм. Тогда многие вопросы по оценкам игроков отпадут сами собой», – отметил полузащитник «Спартака».

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