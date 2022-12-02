Гризманн поддержал Киммиха, опасающегося психологических проблем после вылета с ЧМ: «Ты отличный игрок и снова поднимешься»

поддержал Йозуа Киммиха после вылета сборной с .

После вылета с турнира хавбек «Баварии» сообщил, что боится «провалиться в психологическую яму» из-за этой неудачи.

«Ты отличный игрок! Ты снова поднимешься, Йозуа», – написал нападающий сборной и в твиттере.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ