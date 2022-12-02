Гризманн поддержал Киммиха, опасающегося психологических проблем после вылета с ЧМ: «Ты отличный игрок и снова поднимешься»

Теги Бавария Сборная Германии по футболу Атлетико Сборная Франции по футболу ЧМ-2022 Антуан Гризманн психология Йозуа Киммих Футбол

Антуан Гризманн поддержал Йозуа Киммиха после вылета сборной Германии с ЧМ-2022.

После вылета с турнира хавбек «Баварии» сообщил, что боится «провалиться в психологическую яму» из-за этой неудачи.

«Ты отличный игрок! Ты снова поднимешься, Йозуа», – написал нападающий сборной Франции и «Атлетико» в твиттере.

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