«Месси – лучший в истории, но играть против него – не честь. Он всего лишь человек». Защитник Австралии Дегенек о Лео

Защитник сборной не считает игру против Месси честью.

Австралийцы сыграют с в 1/8 финала ЧМ-2022.

«К сожалению, я большой поклонник Месси. Но я больше хочу выиграть чемпионат мира сам, чем желаю победы ему.

Очевидно, Аргентиной движет мотивация, что это может быть последний чемпионат мира для Месси, и он хочет выиграть его и закончить на пике. Наша мотивация – помешать этому.

Я всегда любил Месси. Я думаю, что он лучший футболист в истории. Но играть против него – не честь, потому что он всего лишь человек, как и все мы. Попасть в 1/8 финала чемпионата мира – вот это честь. Играй мы с Аргентиной или Польшей, для меня все равно было бы честью представлять Австралию в 1/8 финала», – сказал .

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