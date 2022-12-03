Аршавин о хавбеке Австралии Ирвайне: «Ведет себя как лидер, показывает, кому куда бежать, много с мячом работает»

отметил игру хавбека Австралии Джексона Ирвайна на .

«Мне запомнился Ирвайн, опорный хавбек, который играет в «Санкт‑Паули». Сначала больше его внешность обратила на себя мое внимание.

Он ведет себя как лидер, показывает, кому куда бежать, много с мячом работает», – сказал Аршавин в эфире .

Джексон Ирвайн на ЧМ‑2022 принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

на групповом этапе турнира в Катаре уступила французам (1:4), победила команды Туниса (1:0) и Дании (1:0) и вышла в плей‑офф со второго места в группе.

Сегодня команда Грэма Арнолда сыграет в 1/8 финала со сборной Аргентины.

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