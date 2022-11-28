Хавбек Австралии Ирвайн: «Слуцкий – фантастический человек, от него исходил свет. В «Халле» ставил классный атакующий футбол»

Хавбек сборной Австралии Джексон Ирвайн рассказал о работе с Леонидом Слуцким.

Слуцкий тренировал из Чемпионшипа с июня по декабрь 2017 года.

«Слуцкий позвал меня в «Халл». У меня были отличные отношения с ним. Фантастический человек, одна из самых интересных личностей, которых я встречал в футболе. От него исходил свет, когда заходил в раздевалку. Было очень жалко, когда его уволили.

Он отличный тренер, ставил классный атакующий футбол. С точки зрения атакующей игры «Халл» был одной из лучших команд, в которых я играл. Но, к сожалению, мы очень плохо играли в обороне, что и послужило причиной ухода Слуцкого.

Но он все равно фантастический тренер», – сказал полузащитник .

на занимает вторую строчку в группе D, набрав 3 очка. 30 ноября австралийцы сыграют с Данией.