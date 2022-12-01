Куртуа проводит 100-ю игру за Бельгию. У вратаря 49 сухих матчей и 72 победы
Тибо Куртуа проводит сотый матч за сборную Бельгии.
30-летний вратарь вышел в стартовом составе национальной команды на матч против Хорватии в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (0:0, первый тайм).
Эта игра стала сотой для голкипера в составе бельгийской команды. Он выступает за сборную с ноября 2011 года. Команда одержала 72 победы, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, когда Тибо был на поле.
В 49 из 99 матчей за Бельгию Куртуа не пропустил ни одного гола.
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