Лещук о Сербии: «Самая близкая по духу к России страна. Буду радоваться каждой победе сербов на ЧМ»

Вратарь поддерживает Сербию на чемпионате мира.

– На чемпионате мира за кого-то отдельно болеете?

– Единственное, что могу сказать, – буду радоваться за каждую победу сербов. Самая близкая по духу к нам страна. А так в целом все равно, кто выиграет, кто будет играть в финале или полуфинале.

– Кто-то из вратарей на ЧМ особенно понравился?

– Все вратари там хорошие. Я специально за их игрой не слежу, больше смотрю как зритель, не как футболист.

– Видели, как Португалия чуть не упустила победу над Ганой (3:2), когда Иньяки Уильямс едва не отобрал мяч у вратаря Диогу Кошты, подкравшись сзади?

– Он пытался, но у него не получилось. Надеюсь, если бы у меня была такая же ситуация, то тоже ничего бы не получилось у игрока команды-соперника, – сказал Лещук.

Сборная Сербии сегодня встретится со Швейцарией в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ. Сербы сохраняют шансы на выход из группы. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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