Кавани о поражении от Португалии: «Спросите тренера, он должен говорить о тактике»
Эдинсон Кавани прокомментировал поражение на ЧМ-2022 от сборной Португалии (2:0).
«Спросите [Диего] Алонсо, это он должен говорить о тактических аспектах игры. Это футбол, иногда что-то получается, а иногда нет. Он готовится к следующей игре.
Поражение оставляет горький привкус, мы знаем, что у нас есть большой потенциал. Терять очки на чемпионате мира всегда тяжело, но мы должны восстановиться, исправить то, что нужно, и сыграть последнюю игру так, будто это финал. У нас есть возможность пройти дальше», – сказал нападающий сборной Уругвая.
В последнем туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Уругвая сыграет против Ганы. После двух туров Уругвай набрал 1 очко и занимает последнее место в группе H.
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