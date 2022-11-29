Кавани о поражении от Португалии: «Спросите тренера, он должен говорить о тактике»

прокомментировал поражение на от сборной (2:0).

«Спросите [Диего] Алонсо, это он должен говорить о тактических аспектах игры. Это футбол, иногда что-то получается, а иногда нет. Он готовится к следующей игре.

Поражение оставляет горький привкус, мы знаем, что у нас есть большой потенциал. Терять очки на чемпионате мира всегда тяжело, но мы должны восстановиться, исправить то, что нужно, и сыграть последнюю игру так, будто это финал. У нас есть возможность пройти дальше», – сказал нападающий сборной Уругвая.

В последнем туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Уругвая сыграет против Ганы. После двух туров набрал 1 очко и занимает последнее место в группе H.