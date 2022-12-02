Витинья о поражении от Южной Кореи: «Португалия плохо обороняется в некоторых моментах. Этого не должно повториться в следующем матче»
Витинья прокомментировал поражение от сборной Южной Кореи (1:2) на ЧМ-2022.
«Мы проиграли из-за наших ошибок. Понимали, что соперник очень сильный и что детали станут важным фактором.
Мы плохо обороняемся в некоторых моментах игры. Этого не должно повториться в следующем матче.
Проигрыш или победа никогда не бывают одинаковыми. К счастью, мы заняли первое место в группе. Тем не менее, нам нужно прибавлять», – сказал полузащитник сборной Португалии.
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