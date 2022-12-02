дал понять, что не хотел позволить Уругваю выйти в плей-офф .

Сборная Ганы проиграла команде (0:2) в третьем туре, однако обе команды не пробились в следующий раунд турнира, заняв третье и четвертое места в группе.

– Сейчас в сборной уже нет тех, кто играл против Суареса в 2010-м. У нас новое поколение.

Мы фокусировались на этой игре и хотели победить, но потом увидели, что Уругваю нужен гол, чтобы пройти дальше.

И я сказал команде: «Да, нам нужно забить сейчас, но и им – тоже. Поэтому будем обороняться. Если мы не можем выйти в плей-офф, то и они пусть не пройдут».

– Это было важно для вас?

– Да. Для меня – да, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова защитника сборной Ганы и «Лестера».

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