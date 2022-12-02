Суарес поучаствовал в обоих голах Уругвая Гане. Де Арраскаэта добил мяч после удара Луиса, а затем забил с его ассиста
Луис Суарес поучаствовал в двух голах Уругвая в матче против Ганы на ЧМ-2022.
Уругвайская команда забила два мяча к 32-й минуте игры 3-го тура группового этапа.
Дубль сделал полузащитник Джорджиан де Арраскаэта.
В ситуации с первым голом вратарь ганской команды Лоуренс Ати-Зиджи отразил удар Суареса из пределов штрафной, а де Арраскаэта добил мяч в пустые ворота.
В эпизоде со вторым забитым мячом Суарес стал автором результативной передачи. Находясь в полукруге перед штрафной, он подкидкой отправил мяч на левой фланг, откуда де Арраскаэта нанес точный удар.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры Гана – Уругвай.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии