Суарес поучаствовал в обоих голах Уругвая Гане. Де Арраскаэта добил мяч после удара Луиса, а затем забил с его ассиста

поучаствовал в двух голах в матче против Ганы на .

Уругвайская команда забила два мяча к 32-й минуте игры 3-го тура группового этапа.

Дубль сделал полузащитник Джорджиан де Арраскаэта.

В ситуации с первым голом вратарь ганской команды Лоуренс Ати-Зиджи отразил удар Суареса из пределов штрафной, а де Арраскаэта добил мяч в пустые ворота.

В эпизоде со вторым забитым мячом Суарес стал автором результативной передачи. Находясь в полукруге перед штрафной, он подкидкой отправил мяч на левой фланг, откуда де Арраскаэта нанес точный удар.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры Гана – Уругвай.

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