ЧМ-2022. Португалия сыграет с Южной Кореей, Бразилия против Камеруна, Сербия – Швейцария

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Бразилии по футболу Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Сербии по футболу результаты сборная Ганы по футболу сборная Камеруна по футболу Сборная Уругвая по футболу Сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Сборная Португалии сыграет с Южной Кореей в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в пятницу Уругвай встретится с Ганой, Бразилия – с Камеруном, Сербия будет противостоять Швейцарии.

ЧМ-2022

3-й тур

Группа H

Гана – Уругвай
Дата проведения
2 декабря, 18.00, «Al Janoub Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Южная Корея – Португалия
Дата проведения
2 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа G

Камерун – Бразилия
Дата проведения
2 декабря, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сербия – Швейцария
Дата проведения
2 декабря, 22.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Статистика ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные