ЧМ-2022. Португалия сыграет с Южной Кореей, Бразилия против Камеруна, Сербия – Швейцария

сыграет с Южной Кореей в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в пятницу встретится с Ганой, – с Камеруном, будет противостоять .

ЧМ-2022

3-й тур

Группа H

Группа G

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Статистика ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ