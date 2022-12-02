ЧМ-2022. Португалия сыграет с Южной Кореей, Бразилия против Камеруна, Сербия – Швейцария
Сборная Португалии сыграет с Южной Кореей в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также в пятницу Уругвай встретится с Ганой, Бразилия – с Камеруном, Сербия будет противостоять Швейцарии.
3-й тур
Группа H
- Дата проведения
- 2 декабря, 18.00, «Al Janoub Stadium»
- Дата проведения
- 2 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
Группа G
- Дата проведения
- 2 декабря, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
- Дата проведения
- 2 декабря, 22.00, «Stadium 974»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
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