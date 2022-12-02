Южная Корея вышла в плей-офф ЧМ впервые с 2010 года и в третий раз в истории
Сборная Южной Кореи вышла в плей-офф чемпионата мир в третий раз в истории.
Азиатская команда под руководством тренера Паулу Бенту победила сборную Португалии (2:1) и заняла второе место в группе H.
До этого корейская сборная выходила из группы в 2002 и 2010 годах.
Лучшим результатом национальной сборной на чемпионатах мира является участие в полуфинале домашнего турнира в 2002 году.
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