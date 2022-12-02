Роналду заменяли во всех трех матчах на ЧМ-2022

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Криштиану Роналду еще не провел ни одного полного матча на ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заменил 37-летнего нападающего на 65-й минуте матча третьего тура против Южной Кореи.

В двух предыдущих встречах на турнире Роналду также меняли по ходу второго тайма.

В первом матче с командой Ганы (3:2) замена произошла на 88-й минуте, а в игре со сборной Уругвая (2:0) – на 82-й минуте.

Роналду забил один гол – с пенальти – в трех играх группового раунда ЧМ-2022.

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