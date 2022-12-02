«22 человека гоняют мяч 90 минут, а побеждает Германия. Если выходит из группы». Линекер пошутил о вылете немцев с ЧМ-2022

высказался о вылете Германии с ЧМ-2022.

«Футбол – простая игра. 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает». Если им удается выйти из группы», – написал экс-форвард сборной Англии в твиттере.

обыграла Коста-Рику (4:2) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022, но заняла лишь третье место в группе E и не вышла в плей-офф.

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