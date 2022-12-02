Игорь Осинькин: «Месси и Роналду – великие, но их время проходит. Криштиану не трудно заставить работать, просто он понимает свой объем»

Главный тренер высказался о .

– На идеи каких тренеров вам интереснее смотреть на чемпионате мира?

– Оставлю свои мысли до плей-офф. Большие команды пока не включились по полной. Маленькие играют интересно отрезками, стабильной игры не показывают. Уровень высокий, но, если говорить о настоящих трендах, то надо отталкиваться от Лиги чемпионов.

– А из игроков кто бросается в глаза?

– Конечно, всегда приятно смотреть на такие эффектные голы, как у Ришарлисона. В первых двух турах наиболее влияющим на игру мне показался Мбаппе.

– Месси и Роналду вы не назвали. Их время уходит?

– Они великие, я всегда готов их смотреть. Я привык, что они – лучшие в мире, сейчас – одни из лучших в мире, и не хотелось бы говорить о них в других тонах. Но все-таки их время проходит.

– Для вас был бы проблемой такой игрок, как Роналду, который мало участвует в игре без мяча, которого трудно заставить работать?

– Его не трудно заставить работать. Просто он понимает объем, который он может выполнить, и оставляет его для решения задач в штрафной площади. Он, как и Месси, не выполняет определенный объем по обороне, это всегда сложность для партнеров по команде.

Трудно таким командам по-настоящему побеждать. Но их уровень такой высокий, что они одним действием могут игру изменить, – сказал Осинькин.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ