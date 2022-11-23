Осинькин о 2:1 со «Спартаком»: «Крылья» смотрелись уверенно. Доволен, что боремся не только за 3-е место в такой группе»

Главный тренер подвел итоги матча со «Спартаком» (2:1).

«За год это четвертая игра со «Спартаком». Мы не брали очков. Сегодня победили с волевой победой. Мы смотрелись хорошо, уверенно, создавали моменты.

Я доволен, что мы продолжаем бороться не только за третье место. Для веры ребят в себя это значимая победа. Когда мы попали в такую группу, у нас было не лучшее настроение. Но мы до сих пор в игре и продолжаем бороться.

Достойно провели концовку, когда повели в счете, даже когда было желание только обороняться, показали контригру», – отметил Осинькин.

«Спартак» опережает «Зенит» и «Крылья» на 3 очка перед последним туром в Кубке России. 27-го он сыграет в Петербурге