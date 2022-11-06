Осинькин про 2:0: «Крылья» слишком успокоились. Не было ни намека, что «Торпедо» бросит играть»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:0).

«Легкой победу назвать нельзя. В конце мы слишком успокоились, начали играть без мяча. В таких матчах контроль должен быть лучше, а простых потерь должно быть меньше. Тогда мы контролировали игру – не только обороняясь, но и играя с мячом.

Не было даже намека, что при 0:2 «Торпедо» бросит играть. В концовке два момента могли закончиться двумя голами в наши ворота.

Ответ на вопрос, почему тот или иной игрок не забивает, самый сложный в футболе. Если бы можно было сказать, чтобы футболисты лучше забивали, подскажите мне. Работаем над этим. Пока реализация не на том уровне, на котором бы хотелось», – сказал Осинькин.