Усэйн Болт о фаворитах ЧМ-2022: «Аргентина – моя команда. Франция и Бразилия также в числе главных претендентов»

Усэйн Болт рассказал, за кого болеет на в Катаре.

«Аргентина – моя команда. Я действительно поддерживаю сборную Аргентины.

Франция, Бразилия и Аргентина являются главными претендентами на победу в турнире, но я надеюсь, что победит именно Аргентина», – заявил восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике.

В 1/8 финала турнира в Катаре Аргентина сыграет с Австралией, встретится с Польшей.

в 3-м туре группового этапа сегодня сыграет с Камеруном.

Сетка плей-офф ЧМ-2022 сейчас выглядит так. Кто с кем сыграет и какие интриги остались в группах?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ