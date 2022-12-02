Усэйн Болт о фаворитах ЧМ-2022: «Аргентина – моя команда. Франция и Бразилия также в числе главных претендентов»
Усэйн Болт рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022 в Катаре.
«Аргентина – моя команда. Я действительно поддерживаю сборную Аргентины.
Франция, Бразилия и Аргентина являются главными претендентами на победу в турнире, но я надеюсь, что победит именно Аргентина», – заявил восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике.
В 1/8 финала турнира в Катаре Аргентина сыграет с Австралией, Франция встретится с Польшей.
Сборная Бразилии в 3-м туре группового этапа сегодня сыграет с Камеруном.
Сетка плей-офф ЧМ-2022 сейчас выглядит так. Кто с кем сыграет и какие интриги остались в группах?
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии