Усэйн Болт о фаворитах ЧМ-2022: «Аргентина – моя команда. Франция и Бразилия также в числе главных претендентов»

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Усэйн Болт рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022 в Катаре.

«Аргентина – моя команда. Я действительно поддерживаю сборную Аргентины.

Франция, Бразилия и Аргентина являются главными претендентами на победу в турнире, но я надеюсь, что победит именно Аргентина», – заявил восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике.

В 1/8 финала турнира в Катаре Аргентина сыграет с Австралией, Франция встретится с Польшей.

Сборная Бразилии в 3-м туре группового этапа сегодня сыграет с Камеруном.

Сетка плей-офф ЧМ-2022 сейчас выглядит так. Кто с кем сыграет и какие интриги остались в группах?

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