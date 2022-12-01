Хавбек Аргентины Мак Аллистер: «Поражение от Саудовской Аравии стало своевременным ударом. Мы снова стали собой»

поделился мнением об игре Аргентины.

В матче 3-го тура группового этапа команда обыграла Польшу (2:0). Мак Аллистер забил победный гол.

«Я счастлив, ведь это было убедительное выступление. Мы все время стремились забить. Я думаю, что мы снова стали той командой, которой были раньше. Мы больше контролировали мяч, были спокойны и не впадали в отчаяние. Мы провели отличную игру.

Думаю, сегодня была отличная игра команды, и это дает нам большую уверенность в будущем.

Первая игра [1:2 с Саудовской Аравией] была ударом, который настиг нас вовремя. Мы стали больше доверять друг другу. Мы снова стали той командой, которой обычно являемся. Мы не впали в отчаяние», – сказал полузащитник .

В 1/8 финала турнира в Катаре Аргентина встретится с Австралией. Матч состоится 3 декабря в 22:00 по московскому времени.

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