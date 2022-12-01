Хавбек Аргентины Мак Аллистер: «Поражение от Саудовской Аравии стало своевременным ударом. Мы снова стали собой»
Алексис Мак Аллистер поделился мнением об игре Аргентины.
В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 команда Лионеля Скалони обыграла Польшу (2:0). Мак Аллистер забил победный гол.
«Я счастлив, ведь это было убедительное выступление. Мы все время стремились забить. Я думаю, что мы снова стали той командой, которой были раньше. Мы больше контролировали мяч, были спокойны и не впадали в отчаяние. Мы провели отличную игру.
Думаю, сегодня была отличная игра команды, и это дает нам большую уверенность в будущем.
Первая игра [1:2 с Саудовской Аравией] была ударом, который настиг нас вовремя. Мы стали больше доверять друг другу. Мы снова стали той командой, которой обычно являемся. Мы не впали в отчаяние», – сказал полузащитник «Брайтона».
В 1/8 финала турнира в Катаре Аргентина встретится с Австралией. Матч состоится 3 декабря в 22:00 по московскому времени.
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