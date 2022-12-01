«Месси вытащил Аргентину из нищеты. Они зависят от Лео». Дель Боске о нападающем

высказался о роли в сборной Аргентины.

– Какой вы видите сборную при Месси?

– Что ж, Месси – тот, кто вывел их из нищеты. Они зависят от него, – сказал бывший главный тренер сборной Испании.

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Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ