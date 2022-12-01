«Месси вытащил Аргентину из нищеты. Они зависят от Лео». Дель Боске о нападающем

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Висенте Дель Боске ЧМ-2022 Футбол

Висенте Дель Боске высказался о роли Лионеля Месси в сборной Аргентины.

– Какой вы видите сборную Аргентины при Месси?

– Что ж, Месси – тот, кто вывел их из нищеты. Они зависят от него, – сказал бывший главный тренер сборной Испании.

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