«Месси вытащил Аргентину из нищеты. Они зависят от Лео». Дель Боске о нападающем
Висенте Дель Боске высказался о роли Лионеля Месси в сборной Аргентины.
– Какой вы видите сборную Аргентины при Месси?
– Что ж, Месси – тот, кто вывел их из нищеты. Они зависят от него, – сказал бывший главный тренер сборной Испании.
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