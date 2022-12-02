Илон Маск поздравил Японию с выходом в плей-офф ЧМ-2022: «Поздравляю, Япония! 🇯🇵»
Илон Маск поздравил сборную Японии с выходом в плей-офф ЧМ-2022.
Благодаря победе над Испанией (2:1) японцы заняли первое место в группе E и вышли в 1/8 финала турнира.
«🇯🇵🇯🇵 Поздравляю, Япония! 🇯🇵🇯🇵» – написал предприниматель и владелец Twitter на своей странице в соцсети.
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