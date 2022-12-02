Тренер Японии о выходе в плей-офф ЧМ: «Новая цель – выход в четвертьфинал»

Главный тренер сборной Японии оценил победу над Испанией (2:1) и выход в плей-офф .

«Огромная благодарность всем нашим болельщикам, людям , за поддержку. Благодаря вам мы смогли выиграть этот трудный матч. Я рад, что мне удалось подарить всем эту победу, новая цель теперь – выход в четвертьфинал.

Наши игроки показывают иной уровень борьбы на мировой арене, и мы хотели бы побить свой рекорд – выйти в 1/4 финала – и улучшить его», – сказал Хадзиме Мориясу.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией.

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