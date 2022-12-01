Сульшер об уходе из «МЮ»: «Этот клуб для меня все, но я не смог добиться нужных результатов. Я хотел побороться за чемпионство»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Футбол

Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что для него значит «Манчестер Юнайтед».

«Вы знаете, что этот клуб значит для меня, чего я хотел достичь здесь – для клуба, для болельщиков, для игроков, для персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг, хотел побороться за чемпионство, выиграть трофеи, и я считаю правильным, что это исходит из первых уст.

Я не хотел отвечать на все вопросы... Журналисты бы просили у меня интервью, но я не хотел их давать. Я хотел заявить об этом всем, я собирался уйти через парадную дверь, потому что я думаю, что все знают, что я отдал все ради этого клуба.

Этот клуб для меня все, и вместе мы подходим друг другу, но, к сожалению, я не смог добиться нужных результатов, и мне пришла пора отойти в сторону», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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