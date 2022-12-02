Пиняев о будущем: «Я в состоянии играть в любом чемпионате. Хотел бы оказаться в клубе уровня ЛЧ»

заявил, что способен играть в любом европейском чемпионате.

— Каким ты видишь следующий шаг в карьере?

— Во время сезона о таких вещах не думаю — прикину в отпуске. Меня посещали определенные мысли о будущем, но я бы не хотел сейчас о них говорить.

— Еще со времен стажировок в «МЮ» все говорят о твоем отъезде в Европу. Было ли хоть одно реальное предложение?

— Мне 2 ноября только исполнилось 18 лет — до этого я не мог никуда уехать. Плюс трансферное окно закрыто. Соответственно, никакой конкретики не было и быть не могло.

— Ты видишь себя в будущем в Европе?

— Да. Считаю, что в состоянии играть в любом чемпионате. Многие говорят, что итальянская лига скучная: перебор с тактикой, много схем. Но мы видим, как туда уехал Хвича и показывает себя лучше остальных. Саша Головин и Леша Миранчук тоже проявляют себя в Европе.

Про конкретный клуб я никогда не думал — готов играть везде. Но в идеале хотел бы оказаться в клубе уровня Лиги чемпионов.

Весь вопрос в том, как я там адаптируюсь. Везде же своя специфика — где-то нужно быть мощнее, где-то — мобильнее. Но я не вижу в этом проблемы.

— Как избежать проблем с адаптацией?

— Необходимо, чтобы был порядок в голове. Надо не бояться, находить для себя мотивацию. Если ты переходишь в европейский клуб, то должен понимать, куда ты идешь и зачем. И четко осознавать, что легко точно не будет. Все время нужно в чем-то прибавлять.

Думаю, для меня не было бы проблемой адаптироваться в Европе. Я знаю английский язык, знаю, как там обстоят дела в быту. Меня бы не испугала возможность оказаться в Европе.

— Ты сказал про клуб уровня ЛЧ. Допустим, тебя позовет команда, которая борется за выживание.

— Я бы подумал. Сейчас не готов сказать, сорвался бы сразу или нет. Но задумался бы точно, – сказал хавбек и сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ